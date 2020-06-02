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مشروع قرار بإدانة ترامب لإصداره أوامر باستخدام الرصاص المطاطى ضد المحتجين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصداره أوامر باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي ضد الاحتجاجات التى طالت جميع الولايات بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

 

وقطع العشرات من المتظاهرين فى واشنطن، موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته، خلال زيارتهما لضريح سانت جون بول الثاني الوطني، وجاءت التظاهرة التى نشرت صورها وكالة "رويترز"، بسبب الاعتراض على التمييز ضد السود عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

 

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وتشهد العديد من الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المظاهرات، احتجاجاً على مقتل الأمريكى من أصل أفريقي جورج فلويد، على أيدى رجل شرطة أبيض.

 

 

 

 

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