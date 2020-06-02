شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قرار بإدانة ترامب لإصداره أوامر باستخدام الرصاص المطاطى ضد المحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصداره أوامر باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي ضد الاحتجاجات التى طالت جميع الولايات بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وقطع العشرات من المتظاهرين فى واشنطن، موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته، خلال زيارتهما لضريح سانت جون بول الثاني الوطني، وجاءت التظاهرة التى نشرت صورها وكالة "رويترز"، بسبب الاعتراض على التمييز ضد السود عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

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