شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قرار بإدانة ترامب لإصداره أوامر باستخدام الرصاص المطاطى ضد المحتجين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصداره أوامر باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي ضد الاحتجاجات التى طالت جميع الولايات بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.
وقطع العشرات من المتظاهرين فى واشنطن، موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته، خلال زيارتهما لضريح سانت جون بول الثاني الوطني، وجاءت التظاهرة التى نشرت صورها وكالة "رويترز"، بسبب الاعتراض على التمييز ضد السود عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.
وتشهد العديد من الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المظاهرات، احتجاجاً على مقتل الأمريكى من أصل أفريقي جورج فلويد، على أيدى رجل شرطة أبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع قرار بإدانة ترامب لإصداره أوامر باستخدام الرصاص المطاطى ضد المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.