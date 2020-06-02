شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وزارة الصحة والسكان خلال ساعات، قرارا بإلغاء الحجر الصحى فى الفنادق والمدن الجامعية للقادمين من الخارج على أن يكون الحجر منزليا مع المتابعة من جانب مكاتب الصحة المنتشرة بالجمهورية.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، أن القادمين من الخارج تجرى لهم الدولة العائدين منها تحليل PCR ، وتابعت المصادر: أن مصر تشترط اجراء تحليل PCR للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمها قبل العودة من الخارج أسوة بدول العالم.

وأضافت المصادر، أنه مع عودة القادمين من الخارج يتم في المطار إجراء تحليل سريع للكشف عن كورونا وكل الحالات التي يثبت سلبيتها لن يكون لها حجر صحي أما الحالات الإيجابية البسيطة سيتم عزلها منزليا أما الحالات الحرجة سيتم توجيهها إلى مستشيات العزل.

وكانت قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة في أماكن العمل وقالت إن ينتقل كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف وقالت وزارة الصحة ينبغي إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإثابة بالفيروس.

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وقالت وزارة الصحة: فى الحيز العام وفى أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوي وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس

وكانت قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة في أماكن العمل وقالت إن ينتقل كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف وقالت وزارة الصحة ينبغي إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإثابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة: في الحيز العام وفى أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوي وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس.