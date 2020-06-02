شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 330 عالقا قادمين من جده والرياض على متن رحلات إستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد عصر اليوم الثلاثاء، رحلتين طيران استثنائية سيرتهم شركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران قادمتان من الرياض وجده لعودة العالقين بالسعودية وعلي متنهم حوالي 330 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، إن رحلة إير كايروا رقم MS9940 قد وصلت وعلى متنها 165 عالقا قادمة من الرياض

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كما وصلت رحلة شركة اير كايرو SM3006 التابعة لوزارة الطيران قادمة من جدة وعلي متنها حوالي 165 مصريا كانوا عالقين هناك

وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .