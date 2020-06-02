أخبار مصر | فيروس الكونغو القاتل ينتشر من جديد.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس الكونغو القاتل ينتشر من جديد.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو، يوم الاثنين الماضي، عن تفشي جديد لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد، حيث لا يزال الفيروس منتشرا في شرق البلاد، وقد أسفر عن وفاة 2280 شخصا منذ أغسطس 2018.

فيروس إيبولا:

يعتبر فيروس إيبولا المتسبب الرئيسي في مرض حاد وخطير، ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بفيروس من عائلة الفيروسات الخيطية، وإذا لم يتلق المصاب العلاج في الوقت المناسب يودي بحياته. وكان يعرف فيروس الإبيولا باسم حمي الإيبولا النزفية، وقد ظهر الفيروس لأول مرة عام 1976 في إطار دولتين وهم السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي بدأ في قرية منها تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه. ويتفشى المرض حاليا في مناطق غرب قارة أفريقيا، حيث ينتشر في مجموعة من البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والبنى التحتية الهشة مثل غينيا، ليبيريا وسيراليون. أنواع فيروس إبيولا:

ويعد فيروس الإبيولا من فصيلة الفيروسات فيلوفيريداي 3 أجناس، هي: فيروس كويفا وفيروس ماربورغ وفيروس الإيبولا.

ويشمل فيروس إبيولا خمسة أنواع، وهم فيروس الإيبولا بونديبوغيو وفيروس الإيبولا زائير وفيروس زائير السوداني. كيف ينتقل فيروس الإبيولا: Advertisements ينتقل فيروس الإيبولا من خلال ملامسة دم الحيوانات المصابة بعدوى المرض أو إفرازاتها أو أعضائها أو السوائل الأخرى من أجسامها، مثل قردة الشمبانزي والغوريلا وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة. وتحدث العدوي بين البشر عن طريق الاتصال المباشر مع سوائل الجسم، كالدم والإفرازات الأخرى مثل (اللعاب، البول، البراز، السائل المنوي والإفرازات المهبلية) للشخص المصاب، ويمكن أن تؤدي مراسم الدفن التي يلامس فيها المشيعون مباشرة جثة المتوفى دورً في انتقال فيروس الإيبولا. ويصاب كثيرا من العاملين في الرعاية الصحية بالعدوى عند تقديمهم العلاج للمرضى المصابين بمرض فيروس الإيبولا. أعراض الإصابة بفيروس الإبيولا: تتراوح فترة حضانة المرض منذ لحظة الإصابة حتى بداية ظهور أعراضه، من يومين الي 21 يوما، ولا تنتقل العدوي إلي الإنسان حتى تظهر أعراض المرض. وتتمثل الأعراض كالاتي، بحمى موهنة وآلام في العضلات وصداع والتهاب في الحلق، تاليها تقيؤ وإسهال وظهور طفح جلدي واختلال في وظائف الكلى والكبد، وقد يؤدي في بعض الحالات الي نزيف داخلي وخارجي على حد سواء (مثل نزيف الدم من اللثة وخروج الدم في البراز). علاج فيروس الإبيولا: ينبغي على شخص المصاب التوجه الي المراكز الصحية فور ظهور الأعراض، وذلك لتعزيز بقائه على قيد الحياة.