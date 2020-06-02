أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى خالد البلشي: "عار عليك تمد يدك للإرهابيين والقتلة بحثا عن تمويلات مشبوهة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى خالد البلشي: "عار عليك تمد يدك للإرهابيين والقتلة بحثا عن تمويلات مشبوهة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن المنابر التقليدية المشبوهة فشلت في تحريك الرأي العام والذي أصبح يعلم مخططاتهم وأهدافهم الخسيسة والدنيئة للأضرار بالبلاد.مؤكدة الجبهة على أن الناشط الوهمي خالد البلشي الذي طردة الصحفيين من نقابة الصحفيين بعد أن اسقطوة بالضربة القاضية لدورتين متتاليتين لأن قادة الفكر والرأي ورجل الشارع البسيط يعلم انة"عميل"ومن ورائه ويحركة سواء في الداخل أو بالخارج من المدعين بالعمل السياسي.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، ردا على مهاترات البلشي:العار بعينة عندما تمدون أنت ومن على شاكلتك أيديكم للإرهابيين والقتلة والخونة حيث هناك اعتقاد خاطئ عند بعض الفوضويين ان ذاكره الشعب المصري ضعيفة ولكن المصريين لم ولن ينسوا مواقفكم المشبوهة وأهدافكم الخبيثة.

وأضاف: البلشي وامثالة يتوهمون كذباً وزوار انة يمكن الالتفاف والادعاء بتغيير الموافق بهدف الحصول على مصالح خاصة ومغازلة المنظمات المشبوهة إياها لتمويل أنشطتهم مواقعهم بدون رادع أخلاقي.

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر واع جيدا لتحركاتكم ومحاولاتكم اليائسة والبائسة لهدم الدولة وإشاعة الفوضي وبث الأكاذيب ونشر الفتن