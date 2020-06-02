شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين.. ضخ كميات إضافية من أدوية المناعة والمضادات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات، إنه سيتم ضخ كميات إضافية من أدوية المناعة والمضادات الحيوية في الأسواق خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية الطلب المتزايد على تلك الأصناف.

وقال «العزبي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن أغلب المصانع تقوم حاليا بزيادة طاقاتها الإنتاجية، بإدخال ورديات عمل إضافية، مشيرًا إلى أن السوق يمتص بسرعة كبيرة أي كميات يتم ضخها من جانب الشركات وخلال وقت قصير جدًا.

وأضاف أن السحب على أدوية المناعة والمضادات الحيوية، تضاعف عدة مرات بسبب اتجاه المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة من تلك الأدوية، دون استهلاك حقيقي، مناشدا المواطنين التخلي عن هذا السلوك السلبي، وشراء الأدوية عند الحاجة الحقيقية إليها.

وأوضح أن المصانع كثفت من استيراد الخامات، خاصة من الهند حيث تستحوذ وحدها على 80% من وارداتنا من الخامات الدوائية، مؤكدًا أن خطوط الشحن تعمل بشكل طبيعي ولم تواجه أي شركة مشكلة في استيراد الخامات المطلوبة حاليا، وهو ما يحسن من قدرة المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية سريعًا.

وأثنى العزبي، على تعامل هيئة الدواء المصرية مع الأزمة الحالية، مؤكدا انها تقوم بجهود كبيرة في إنهاء جميع الموافقات والطلبات المقدمة من المصانع وتعمل على الحل الفوري للمشكلات الطارئة، لدعم توفير الأدوية بالأسواق في هذا الوقت الحرج.

وشهدت الفترة الماضية طلب ضخم على أدوية المناعة والمضادات الحيوية والفيتأمينات، بالتزامن مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وأغلبها يوجه للتخزين في البيوت، بما أدى لغياب تلك الأصناف من على أرفف الصيدليات، في ظل عدم قدرة المصانع على تلبية تلك الطلبات المفاجئة.

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وناشدت وزارة الصحة أمس المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من أدوية المناعة دون جدوى.