شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مسؤول مخازن «حميات المنيا»: «سلّم الأطباء أقنعة غير مطابقة للمواصفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن أعمال اللجنة التي شكلها المحافظ اللواء أسامة القاضي، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وقرر نائب المحافظ خلال جولته، صباح الثلاثاء، إحالة مسؤول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق، لتسليمه أقنعة طبية ووقائية للأطقم الطبية غير مطابقة للمواصفات.

وتابع نائب المحافظ تواجد الاطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشدداً على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

ووجه نائب المحافظ برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، مشيراً إلى استمرار اعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الازمة.

وأكد نائب المحافظ أن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي للمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى اليوم واحد ومستشفى التأمين الصحي، بكل مركز للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر محافظ المنيا تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

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رافق نائب المحافظ خلال جولته الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عارف مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، الدكتورة هبه لبيب مدير المكتب الفني، والدكتورة سهير رمضان مدير التمريض بالمديرية.