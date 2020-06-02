شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لمنح جائزة «الإمام سيد طنطاوي للتسامح الديني» في جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نيافة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الثلاثاء، في احتفالية جامعة سوهاج لمنح جائزة «التسامح والحوار الديني» في مناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

وأعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اسم الفائز وهو الباحث الدكتور محمود فراج الذي قدم بحثًا بعنوان «التسامح الديني أيقونة التواصل بين الماضي والحاضر، سوهاج نموذجًا».

وتحمل الجائزة اسم شيخ الأزهر السابق، فضيلة الإمام الراحل الدكتور سيد طنطاوي، الذي ينتمي لمحافظة سوهاج، ويمول الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه رجل الأعمال نجيب ساويرس.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على روح الإمام الاكبر الراحل الشيخ محمد طنطاوي، والمتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، مشيرًا إلى أن اليوم هو ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وضمت لجنة التحكيم إلى جانب نيافة الأنبا باخوم، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور فتوح خليل الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمد غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، والدكتور نبيل سعد الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.

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