شكرا لقرائتكم خبر عن التهاني على «فيسبوك».. رفاعي وإسراء يحتفلان بزفافهما مع الالتزام بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عروسان على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في أسوان، وأقاما حفل زفافهما بطريقة خاصة اقتصرت على دعوة عدد قليل من الأقارب من الطرفين.

واتفق أهل العروسين أحمد رفاعى ويسرا أحمد من أبناء مدينة كوم أمبو على إقامة حفل الزفاف بسيارة واحدة أقلتهما من منزل عائلتهما إلى عش الزوجية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولجأ العروسان إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للاحتفال مع الأهل والأصدقاء بالزفاف من خلال رسائل التهنئة عبر صفحاتهم الشخصية.

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة أحمد عبدالوهاب التهنئة للعروسين على وعيهما والتزامهما بتطبيق الاجراءات الاحترازية، نظرا للظرف الاستثنائي بعدم إقامة تجمعات أو احتفالات لمجابهة فيروس كورونا.

ودعت الوحدة المحلية بمدينة كوم أمبو الشباب المقبلين على الزواج إلى الاقتداء بهذه التجربة، وعدم تأجيل حفلات زفافهم مع قصرها على عدد قليل من الأقارب.

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