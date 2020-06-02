شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قها» لمديرها: شكرا لتأسيس أول فريق لخدمة مرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مستشفى الحجر الصحي بقها للدكتور نبيل قطب، مدير المستشفى الذي أسس أول فريق طبي للمشاركة في علاج كورونا ووضع اللبنة الأولى لحائط الصد الأول للفيروس.

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية للمستشفى: «في غمرة الأحداث وتلاحقها وسرد قصص الألم والأمل وحكايات البطولة اليومية التي أصبحت عرف سائد لكل بطل من أبطال المنظومة الصحية لا ننسى الطبيب البطل دكتور نبيل قطب مدير عام مستشفى قها، هذا الرجل الخمسيني الذي كان أول المشاركين والمؤسسين للعمل في الحجر الصحي بمستشفى قها وكان قائد الجروب الأول رغم كبر السن إلا أنه بادر ووضع أولى لبنات المنظومة الصحيحة وقدم بمشاركته تلك درسا بليغا في التضحية والانتماء، وكان القائد القدوة الذي يتقدم الصفوف تلك النماذج المضيئة التي رسمت في وجداننا مشاعر الحب والوفاء وجعلتنا نبادر لنلتحق بالركب ونشارك جميعا في تلك المعزوفة الوطنية بقوة وتحدي».

كما وجهت المستشفى التحية للطبيبين تامر أحمد عبدالعزيز، ومحمد رفعت، لبقائهما في المستشفى لمدة 30 يومًا لخدمة المرضى، ومواجهة عجز الأطباء حتى لا يتم تقصير بخدمة المرضي ورعايتهم.

وذكرت المستشفى أن الطبيبين قضيا 30 يومًا في الحجر الصحي ودوما متجهزين ومتأهبين ورغم قلة عدد الأطباء فإنهم استطاعوا أن يعملوا في تلك الظروف، ويسدون هذا العجز ويداوون المرضى ويتابعونهم ويتنقلون بين الغرف والأدوار ويساعدهم تمريض متميز ليقدموا أفضل خدمة طبية لمرضانا.