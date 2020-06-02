شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم رضيع.. تعافي وخروج 20 حالة جديدة من مستشفيات العزل في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، خروج 20 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وخرجت 4 حالات من مستشفي العزل بالزقازيق، من بينهم الطفل آدم، عمره سنتان، وحالتين من مستشفي العزل بفاقوس، و6 حالات من مستشفي حميات كفر صقر، و٧ حالات من مستشفي الإبراهيمية المركزي، وحالة من مستشفي الصدر بالزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٣٦ حالة بالمحافظة حتى الآن، منهم ١٠٤ حالات بعزل الزقازيق، ٧ حالات بالصدر، ٩ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق، ٦ بمستشفي كفر صقر، ٧ بمستشفي الإبراهيمية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.