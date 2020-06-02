شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من «كورونا».. «عزل كفر الدوار» يحتفل بخروج مُعمِّر 88 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل طاقم الأطباء والتمريض في مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، بخروج شخص مُعمِّر، يبلغ من العمر 88 سنة، بعد تمام شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وحرص العديد من الأطباء من الطاقم الطبي المعالج برئاسة الدكتور محمود شهاوى، نائب مدير المستشفى، على وداع «فتحي.ع» 88 سنة، بعد ظهور نتائج المسحة سلبية للمرة الثانية وإعلان شفائه وخروجه من المستشفى عائدًا إلى منزله.

ويقيم «فتحي» الذي يعمل مزارعًا في منطقة البيضا التابعة لمركز كفر الدوار، وقدم الشكر لطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى على المجهود والرعاية المبذولة في رعايته خلال فترة تواجده بالمستشفى.