شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. طبيب فلسطيني ينضم للجيش الأبيض بمستشفى عزل إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضم الطبيب الفلسطيني الجنسية عارف مازن عبدالمجيد المرا، لمستشفى عزل إسنا، ليجد نفسه مقاتلًا وجنديا في الجيش المصري الأبيض، يدير معركته في مستشفى وما أن يحزر الانتصار، حتى يبدأ في معركة جديدة بمكان آخر، فعدوه ذو دهاء ً ومَكر، لا يدري عنه شيئًا سوى أنه يريد أن يفتك ويقتل، دون هوادة ورحمة، فتسلح له بالعزيمة والإصرار على المقاومة، ونيل غنيمة إنقاذ حياة المرضى، ومساعدتهم على التعافي في أسرع وقت ممكن.

يقول الطبيب عارف الفرا: «منذ أن تم تكليفي بالانضمام إلى كتائب الجيش الأبيض بعدد من مستشفيات العزل في مصر، والتي بدأتها من مستشفى الصداقة بأسوان، هذا إلى جانب بعض المستشفيات الخاصة، ووصلًا إلى مستشفى العزل الصحي بإسنا، أدركت أنني مقبل على معركة لم أشهدها مسبقُا في أروقة المستشفيات، فالمرض غامض، والأعراض تختلف من مريض إلى أخر، ولهذا لزم عليّ أن أتعهد على نفسي بأنني سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على أرواح المرضى، حتى وأن تطلب الأمر أن أضحي بحياتي، فالقسم الذي أديته في كلية الطب يلزمني أمام الله بأن لا أتخاذل وأن لا أتراجع».

ويضيف: «أنا من مواليد فلسطين، وكنت قد أنهيت دراسة الثانوية العامة في وطني، ثم انتقلت للقصر العيني لبداية المرحلة الجامعية، وتخرجت في 2014 والآن على مشارف إنهاء تخصص طب الطوارئ والحالات الحرجة، وعملت في العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية، وكنت من أول ثلاثة أطباء طوارئ افتتحوا مستشفى إسنا التخصصي بالتزامن مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كما انضممت إلى الفريق الطبي بمستشفى الصداقة للعزل الصحي بأسوان.

واختتم حديثه قائلًا: «أدرك أن جميع شعوب العالم تقف أمام مفترق طرق أما النجاة أو الهلاك، والحل بسيط ومُجديّ لا يستلزم سوى المكوث في المنازل والتباعد المجتمعي حتى نضمن النجاة من تلك الجائحة».