محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن عبر «فيديو كونفرانس» (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، اجتماعاً عبر «الفيديو كونفرانس» مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأوضاع الصحية بالمحافظة، والمتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات والالتزام بإنتهائها خلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع وتحسين مستوي الخدمات والمرافق بالمحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بإتخاذ الإجراءات الاحترازية استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، واحتمالاً لأية تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتطبيق قرار منع انتقال أو تحرك المواطنين على جميع الطرق من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وكلف محافظ كفرالشيخ بمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة، والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، لافتاً إلى أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كافة قرارات الدولة، وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم على مدار اليوم، ومراجعة المرافق بصفة دورية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تنفيذ قرار سحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي (عام / خاص) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم (1069) لسنة 2020 وقرار المحافظة رقم (449) لسنة 2020 بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب، كذا في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص (قيادة + تسيير) لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

ووجه محافظ كفرالشيخ رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتطبيق الضوابط العامة وآليات حماية أراضى الدولة وتنفيذ الإزالات عليها، ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولاً لاسترداد أراضى الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدى عليها، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك‪ ‬الدولة وحق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن بكفرالشيخ، مشدداً على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمواقف على مدار اليوم.

من جهته، أكد نائب محافظ كفرالشيخ حصر مشاكل جميع المرافق «مياه، صرف صحي، غاز، كهرباء» بمراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات، فضلاً عن متابعة الأوضاع الصحية وتوفير الكمامات الواقية للعاملين بالمنشآت.

واستعرض محافظ كفرالشيخ موقف مشروعات الرصف بعدد من الطرق والشوارع التي يتم تنفيذها ومعوقات الانتهاء منها، مؤكداً على الجميع ضرورة سرعة الإنجاز والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية للانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتسهيل وتيسير حركة النقل والتحرك للمواطنين والسيارات، كذا التأكيد على متابعة ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين، وسيتم سحب الاعتمادات من المركز الذي يعوق تنفيذ الخطة الاستثمارية.

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من جهته، أكد السكرتير العام على رؤساء مراكز ومدن المحافظة بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، والتنسيق مع المقاولين لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، وتواجد الخدمة المرورية لأصحاب المركبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياقٍ متصل، أكد السكرتير العام المساعد ضرورة استكمال الإجراءات القانونية للمخالفات المرصودة بجدول المتغيرات المكانية، ووضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقًا لجدول زمني محدد، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات، والأطباء، والأطقم الطبية، وتوافر الادوية، والمستلزمات الطبية اللازمة.

محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن

محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن

محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن