شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق»: إزالة فورية لدور سطح بالمجاورة الثالثة على نفقة المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء دور سطح بالمخالفة للتراخيص بإحدى قطع الأراضي السكنية في المجاورة الثالثة، بغرض تحويله إلى دور سكنى بالمخالفة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة دور السطح على نفقة المخالف، وتحرير محضر المخالفة اللازم، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

وأوضح الغيطي، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالات المشكلة بعضوية كل من مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بمدينة الشروق، من الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالقطعة، وذلك استكمالاً لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، والتحويل للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.