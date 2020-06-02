جهاز «دمياط الجديدة» يتفقد أعمال الزراعة بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط المدينة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتجميل وتنسيق الموقع لأعمال تنفيذ 44 عمارة بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمجاورة (٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة. وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، خلال الجولة، على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنجاز الأعمال، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع. كما تفقد المهندس محمد رجب، استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة، وحرصًا من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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