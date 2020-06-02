شكرا لقرائتكم خبر عن «لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية»..إيقاف العمل في 8 شركات بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية، إن اللجنة العليا القائمة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، قامت بالتفتيش على 33 شركة بمدينة العاشر من رمضان، للتأكد من إلتزام اصحابها بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ما أسفر عن وقف العمل بــ 8 شركات تعمل في مجال «صناعه النسيج- الاجهزة الكهربائية- الصناعات الغذائية» لمدة 48 ساعة، لحين إستيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين بها وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالصناعة، وتسعي جاهده لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالةـ وتحسين مستوى معيشة المواطنين لذلك إتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذها لضمان دوران عجله الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالتقصير في حماية العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، لضمان توفير الحماية للعاملين وإستمرار عجله الانتاج، وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوي الاقتصاد، مؤكدا انه في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من إنتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.