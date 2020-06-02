شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 محال ومقهى لمخالفة مواعيد الحظر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد على مرزوق، بتنفيذ عده حملات للتأكيد في قرى المركز للتأكيد على الإلتزام بغلق المحال في المواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 10 محال ومقهى لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال وغلق المقاهى وحظر التجمعات، وتم تحرير 3 محاضر بيئة و189 مخالفة اشغال طريق بمناطق وسط البلد وزاية عبود وشارع الجيش مدينة كفر الدوار والتحفظ على المضبوطات.

جاء ذلك خلال حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع شرطة المرافق وضطت أقسام الإشغالات وإدارتى البيئة والرقابة والمتابعة للمرور على المحال والشوارع بمدينة كفر الدوار.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة والصيدليات ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق.

وأكد المحافظ على على رؤساء الوحدات المحلية وكافه الأجهزة المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار وتكثيف تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

Advertisements