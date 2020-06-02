شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية قرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بكل مدن وأحياء المحافظة، وذلك لمدة ستة أشهر مع استمرار إصدار التراخيص بكافة قرى المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين، مضيفا أن المحافظة بكامل أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بكافة أنواعها سواء بدون ترخيص أو تجاوز في ارتفاعات المباني أو مخالفة خط التنظيم أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمباني، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعامل الفوري في هذا الشأن .