شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 55 طن مواد غذائية وتحرير 3747 محضرا تموينيا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، من حملاتها اليومية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لحركة البيع والشراء بالأسواق، لضمان وصول السلع لمستحقيها طبقآ للأسعار المعلنة من قبل الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين خلال الفترة الراهنة التي تعيشها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين أن هناك تنسيق وتعاون مع مديرتى الصحة والقوى العاملة، للمرورالمفاجئ على أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من إرتداء العاملين بها للكمامات والقفازات الواقية وتوافرالمطهرات والمنظفات لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها.

وأضافت أن الإدارات التموينية المختلفة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، شنت حملات تفتيشية على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣٧٤٧ محضراً متنوعاً، منها تحرير ٢٧٣٣ محضراً للمخابز البلدية والسياحية، مابين نقص وزن وغير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ١٠١٤ محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأوضحت أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وغير مطابقه للإشتراطات التموينية والصحية، حيث تم ضبط ٥٥ طن سلع غذائية قبل بيعها في الأسواق، منها ٥ طن دقيق، و٤٧ قمح مخلوط، و٨٣ شيكارة ملح، و٣ طن و٧٣٠ كيلو لحوم ودواجن مفرومة، و١٠٠ كيلو تمر

، و٤٠ كيلو جبنة، و٤٣ كيلو أسماك بورى، و٣٠ كرتونة شيكولاته، و٣٥ كرتونة خل.

كما تم ضبط سلع غير غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها في الأسواق، منها ١٨٠٠ لتر مواد بترولية، و٣٠ شيكارة علف و١٨١ عبوة أدوية، و٣٠ جركن مبيدات، و٣٠ جركن منظفات، و٣٠ كيلو صابون و٣ قطعة ملابس.

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