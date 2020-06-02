شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتلقى 17752 طلبا للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، خلال اجتماعه برؤساء المراكز والأحياء عبّر «الفيديو كونفرانس»، بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها، والحفاظ على الأراضي التي تم استردادها، وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى.

حضر الاجتماع كل من: المهندسة لبني عبدالعزيز، نائبة المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء، إذ أشارت المهندسة لبني عبدالعزيز، نائب المحافظ، أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة قد تلقت 17 ألف و752 طلبا للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.