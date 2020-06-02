لمرور 5 أعوام على افتتاحه.. الأزهر يطلق حملة "اعرف المرصد" غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يُطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، غدًا، حملة بعنوان: «اعرف المرصد» بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاحه؛ وذلك للتعريف بجهود المرصد الذي افتتحه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في 3 يونيو 2015 ليكون أحد الأذرع الحديثة لمؤسسة الأزهر وعينها الناظرة على العالم.

وتبرز رسائل الحملة التي تنشر بـ12 لغة، جهود المرصد في مكافحة التطرف والإرهاب، ومتابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم، ومساندة القضايا الإنسانية، وأهم الدراسات والكتب والحملات التوعويَّة التي أطلقها المرصد منذ افتتاحه، وأهم الملفات والقضايا التي تناولها بالرصد والمتابعة والتحليل.

وتلقي الحملة التي تنشر على مدار أسبوع، الضوءَ على أبرز مشاركات المرصد في قوافل السلام والفعاليات في المحافل المحلية والدولية انطلاقًا من رسالته العالمية، وتشير إلى أهم الزيارات التي استقبلها المرصد والتي بلغ عددها أكثر من 200 زيارة، بالإضافة إلى التقارير الدوريَّة التي وصلت إلى ما يزيد على 25 ألف تقرير ما بين يومي وأسبوعي ونصف شهري وشهري.