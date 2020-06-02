بديل المقاهي.. أمن الجيزة يزيل 9 "غُرز شاي" و7 عشش عشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام.
الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تمكنت من إزالة 907 مخالفات وحالات تعد على الطريق أبرزها رفع 51 إعلانا بدون ترخيص، وحجز 42 تروللي، و8 تروسيكلات، و17 مركبة "توك توك".
وشملت الجهود تنفيذ 3 قرارات غلق و11 قرار إزالة، وإزالة 9 "غُرز شاي" و7 عشش عشوائية ورفع 103 استاندات حديدة بالطريق.
تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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