قبل ساعتين من الحظر.. الحالة المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي خلال وقت الذروة المسائية، وذلك قبل ساعتين من موعد تطبيق حظر التجوال.

الطريق الدائري سجل اختناقات مرورية للقادم من المرج إلى مسطرد، ومن محور أحمد عرابي إلى محور روض الفرج، والمتجه من دار السلام إلى المنيب.

بالانتقال إلى محور الأوتوستراد الذي يسجل تباطؤ في حركة السيارات اتجاه البساتين، ومكرم عبيد في الاتجاهين الأمر نفسه بمحور جوزيف تيتو اتجاه الهايكستب.

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وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري 15 مايو لوجود زحام مروري، وكوبري أكتوبر من ميدان التحرير إلى رمسيس.

حالة التكدس لم تختلف كثيرا بمحور 26 يوليو عند نفق فودافون في الاتجاهين، مقابل زحام معتاد بشارعي الهرم وفيصل في محافظة الجيزة.

بدورها، أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة استعداداتها لغلق مطلع الطريق الدائري القادم من شارع القومية اتجاه أعلى مناطق الوراق كليا لمدة ٥ أيام على مدار 24 ساعة؛ لرفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتي تقاطع طريق شبرا بنها

وسيتم غلق مطلع الدائرى القادم من شارع القومية اتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.