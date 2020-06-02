مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 38 متهماً في قضية "أولتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 38 متهماً في قضية "أولتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اليوم الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي إخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة القضية رقم 770 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ "أولتراس أهلاوي" وذلك بتدابير احترازية.

وتضمنت أسماء المتهمين المخلي سبيلهم: الفاروق مصطفى ومحمود على وإبراهيم بيومي ومحمد صلاح وكريم تامر محمد وأحمد محمد حسن وأحمد عبد الفتاح ومعتز بسيوني ووليدعصام ومحمد إسماعيل صاوي وكريم عطيه ومصطفى محمد كمال وشادي زغلول ومحمود اسماعيل وعبدالله علاء ومحمد الحسيني وسامي سعيد وكريم وفقي والسيد وفقي ومحمد هشام ومحمد جمال الدين وعبدالله خالد وحسن شوقي وعمرو حسام ومحمد محمد عارف وحسن السيد وعلاء محمود وإسلام جمال وربيع عبد الجليل وعبدالله محمد وعماد عاطف ومحمد خالد ومحمد شوقي وعبد الحمىد مناع ومحمد جمال عبدربه وعبدالله احمد رمضان وأحمد عطا وأحمد رمضان.

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

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ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

وارتفع عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى" لـ 31 متهمًا، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس11 جدد احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.

وذكر مصدر قانوني، أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.