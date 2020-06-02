شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي بمختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، الثلاثاء، زحامًا شديدًا من أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم، واضطر الكثيرون للجلوس على الأرض.

وفي مدينة دسوق، تم قطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة، وذلك بحي دحروج، الأمر الذي أدى إلى تعطل العمل بالمكتب الرئيسي للبريد بدسوق ومكاتب التأمينات الخاصة.