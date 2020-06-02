شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي أحد مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس «كورونا»، للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس «كورونا» المستجد، تفعيلاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بالفيروس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.
والتقى المحافظ عددًا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس «كورونا»، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.
وخلال لقائه بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مثمنًا دورهم الهام والحيوي في تلك المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، لافتاً إلى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم «واتس آب» ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
26,384
-
تعافي
6,297
-
وفيات
1,005
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.