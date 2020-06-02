شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ212 مصرياً عائدين من باريس وفرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فترة الحجر الصحي لنحو ٢١٢ راكبا من المصريين العائدين من باريس وفرانكفورت، الثلاثاء، بعد أن وصلوا على متن رحلتي طيران، الأربعاء الماضي، وذلك بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد، وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسي علم.

ووقّع فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرتين العائدين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن صحة البحر الأحمر خصصت فريقا طبيا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق، عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا، بجانب الإشراف على تعقيم وتطهير الفندق طول مدة الإقامة.