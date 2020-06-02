نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد «محمد محمود»

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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد «محمد محمود» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، لآداء واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد محمود سيد بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، الذي استشهد جراء العمليات الإرهابية بشمال سيناء.
وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكيه لن تذهب هباء، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، لافتًا أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرار.
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد «محمد محمود» على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.
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