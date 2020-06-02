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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، لآداء واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد محمود سيد بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، الذي استشهد جراء العمليات الإرهابية بشمال سيناء.

وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكيه لن تذهب هباء، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، لافتًا أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرار.

ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد «محمد محمود» على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.

نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد «محمد محمود»