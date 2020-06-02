شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يُتابع سير العمل بمستشفى الحميات والصدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقّد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، الأحد، مستشفى الحميات والصدر وبورفؤاد والزهور والمبرة، ضمن أعمال اللجنة المشكَّلة لمتابعة جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.
وضمن الجولة، تابع عثمان تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية.
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