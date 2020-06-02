شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية» تفوز بـ«كأس التميز» في توزيع الأدوية على مصابي «كورونا» بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الثلاثاء، حصول مديرية الصحة بالدقهلية على كأس التميز من قطاع الرعاية الأساسية من وزارة الصحة، تقديرًا لمجهودات المديرية في توزيع الأدوية بالمنازل ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرية الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أشادت بتميز أداء صحة الدقهلية وفوزها بأحسن ورقة إرشادات لحالات العزل المنزلى«.

وتقدم «مكي» بالشكر والتقدير لك من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة على دعمهم الدائم لصحة الدقهلية.

يذكر أن صحة الدقهلية بادرت بتوزيع الدواء اللازم لمرضي فيروس كورونا في المنازل من خلال الوحدات الصحية وفرق الطب الوقائى، ومعه إرشادات العزل المنزلى، وإرشادات خاصة بطريقة التعامل مع الكبار والأطفال والجرعات اللازمة من الدواء علاوة على التواصل مع المرضي في منازلهم وزيارتهم يوميًا للاطمئنان عليهم.