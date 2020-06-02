شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان»: 20 ألف كمامة مجانا لـ «الأكثر احتياجا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، توفير 20 ألف كمامة لتوزيعها مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بالعريش، وذلك تضامنا مع أهلنا ونظرا لارتفاع أسعار الكمامات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وقال «سلام»، أنه تم بالفعل شراء الكمامات وإرسالها ليقوم الشباب والمتطوعين بتوزيعها على المنازل بواقع ٥ كمامات لكل منزل من الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن مجموعة الشباب والمتطوعين تضم كل من: على سلمي وعلي بشير بدوي وأشرف حلاوة وهيثم سلام وحسام وكريم صلاح سلام .
يذكر أن المؤسسات الحكومية ومرافق ومديريات الخدمات في محافظة شمال سيناء أعلنت عن منع دخول موظفيها والمواطنين المتعاملين معها إلا بعد ارتداء الكمامات الطبية .
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