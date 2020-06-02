شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التحفظ على أموال «نافعة» لـ4 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة لجلسة 4 يونيو. صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد. كانت النيابة قررت حبس «نافعة» بعد إلقاء القبض عليه في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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