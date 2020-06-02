شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تخصص مستشفى لمصابي «كورونا» للعاملين بالمنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إنه تم توقيع بروتوكول بين مستشفي «مصر للطيران» وأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدنى لتلقي العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس «كورونا»، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين، وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والإلتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناءها، وبناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن هذا البروتوكول يأتي تقديراً لأهمية العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدني، حيث أنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسي لعجلة التنمية .

وأكد وزير الطيران على أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم، حيث أن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم في هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة واصراراً لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب .