شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 7 فنادق بـ3 محافظات تحصل على «السلامة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسلرت عمليات الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، للتفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، اليوم عن تسليم الشهادة إلى ٧ فنادق بثلاثة محافظات هي جنوب سيناء والقاهرة ودمياط، وذلك بعد التأكد من استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة واقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية .

وأشاد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى وصلت حتى الآن إلى ٨٥ فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص، أقرت باستيفاء ٤ فنادق في محافظة جنوب سيناء وهي فندق موسى كوست، ومون بيتش ريزورت برأس سدر، ومنتجع جراند روتانا، وفندق تروبيتل نعمة باي بشرم الشيخ، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندقي القاهرة دوست تاني ليكفيو، وذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز بالقاهرة الجديدة.