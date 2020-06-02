شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث مع اللجنة العليا لـ«كورونا» آخر المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا طارئا اليوم مع اللجنة العليا لمجابهة «كورونا»، وغرفة عمليات المحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتورطارق عيسوي مدير المستشفيات الجامعية والدكتور/مجدي عبدالعظيم مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة، واستعرض المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بكل دقة وحزم.

وقرر «الهجان» تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورا، موجها بعدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون إرتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين التي تتطلب حالتهم العزل مع تلبية احتياجاتهم، موجها بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا، ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج .