شكرا لقرائتكم خبر عن «بـ2.5 جنيه فقط».. توفير 100 ألف كمامة في شمال سيناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عبدالعزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، إنه تم توفير 100 ألف كمامة للمواطنين، بسعر 2.5 جنيه في مختلف الصيدليات بالعريش، وذلك كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية ومحاربة الاستغلال.
وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أصدر قرارًا بمنع دخول ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات إلا بعد ارتداء الكمامات الطبية، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
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