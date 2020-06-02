شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء الإسكندرية تنفذ 5 قرارات إزالة بناء مخالف لمواجهة «مستغلي كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء المنتزه أول وغرب وشرق الإسكندرية، الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار التصدى لمستغلى انشغال أجهزة الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 3 قرارات إزالة أرقام 20 و47 لسنة 2020 و922 لسنة 2014 لـ 3 طوابق مخالفة بعقارات بشوارع الأمير لؤلؤ وحافظ حسنين وابن سهلان بحي غرب الإسكندرية.

ومن جانبه، قال حمدي شامه، رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات صحفية، إنه تم إزالة الطابق الحادي عشر بعقار دون ترخيص بشارع 604 متفرع من القاهرة بمنطقة سيدي بشر.

وفي سياق متصل، أزال حي شرق الإسكندرية الطابقين الخامس والسادس علوي بعقار بشارع عبدالله بن عامر بمنطقة باكوس بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بإيقاف إصدار أي تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بجميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارًا من أبريل الماضي.

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تنفيذ إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

تنفيذ إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

تنفيذ إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

تنفيذ إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

تنفيذ إزالة البناء المخالف بالإسكندرية