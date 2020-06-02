شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لمديري المستشفيات: «لا تغلقوا أبوابكم أمام أي مريض يلجأ إليكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، مستشفى العجوزة للتأكد من تقديم الرعاية الصحية لمرضي فيروس كورونا، ولتقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية لأداء واجبها على أكمل وجه.

كما قام «راشد» بزيارة مفاجئة لمستشفى أم المصريين العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

كما عقد محافظ الجيزة لقاءً مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والصدر على مستوي المحافظة، للوقوف على خطه العمل خلال المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع جائحة كورونا، مشددًا على إلغاء أي إجازات للأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «العاملين في المنظومة الصحية الآن بمثابة الجنود، ومن غير المسموح أن يتغيب جندي عن ساحه المعركة خاصة في الظروف التي تمر بها الدولة الآن».

وأكد «راشد» على تشكيل لجان بالتنسيق مع عددا من الجهات للمرور اليومي على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، موجهًا باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، وعدم رفض دخول أي حالة مرضية قائلًا: «لا تغلقوا أبوابكم أمام أي مريض فأنتم السند له».

ووجه المحافظ مديري المستشفيات أنه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه يتم التنسيق مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفى لاستقباله بها، لتوفير الرعاية الصحية له، مؤكدًا صرف حوافز مادية وجميع البدلات للأطقم الطبية، وإطلاق أسماء الشهداء من الأطقم الطبية على الشوارع والمدارس أسوة بشهداء الوطن من الجيش والشرطة.

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