شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رئيس الوزراء يقرر توفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 مكرر (ي)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2020، بتوفيق أوضاع 41 كنيسة و29 مبنى، بإجمالي 70 كنيسة ومبنى، المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. وفيما يلي نص القرار: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. رئيس الوزراء يقرر توفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.