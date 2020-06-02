شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى الصعيد.. "الزراعة" تقدم روشتة للتعامل مع قصب السكر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، والواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر يونيو خاصة بمحافظات الصعيد.

وأكد تقرير وزارة الزراعة ،أن التوصيات والارشادات الفنية لمحصول قصب السكر تمثلت فى الآتي:

أولاً بالنسبة للغرس الخريفي:

-الرى فى المواعيد المثلي.

-استمرار التمشيط لمتابعه الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.

ثانيا: الغرس الربيعي:

Advertisements

-يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعى خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط

ثالثاً: الخلف:

-الاستمرار فى خدمة الخلف التى تم كسرها فى مارس وابريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل 200-210 وحده أزوت للفدان على دفعتين.

-مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية. وأزاله الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت عن ذلك يزال الحقل كله.

كانت لجنة فنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، برئاسة الدكتور أيمن حسنى عش مدير معهد المحاصيل السكرية، وعضوية عدد من الخبراء والفنين بمجلس المحاصيل السكرية ، ومعهد وقاية النباتات وممثلين عن 8شركات السكر ، قامت بعدة زيارات لمزارع قصب السكر بمحافظات الصعيد للتعرف على كيفية مواجهة المشاكل التى تواجه النهوض بالمحصول.

واللجان المتخصصة والمشكلة للتعرف على مشاكل مزارعى قصب السكر، وتقوم بعمل ندوات مصغرة على رأس الغيط للاستماع لشكاوى المزارعين والتعرف على حقيقة هذه المشاكلات سواء المتعلقة بآليات التعامل مع الآفات والامراض التى تهدد محصول قصب السكر، واطلاعهم على التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر.

وتعد اللجنة تقريرا لعرضه على الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية متضمنا ما انتهت إليه اللجنة من استعراض لمشاكل زراعة قصب السكر والحلول الفنية لهذه المشتركة لعرضها على متخذى القرار لاتخاذ ما يلزم عمليا لحلها للنهوض بالمحصول وتحقيق أعلى عائد منه خلال مراحل الزراعة.