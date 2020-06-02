شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على روابط التقديم للصف الاول الابتدائي ٢٠٢٠ والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية، حيث يمكن لأولياء الأمور التقدم وتسجيل بيانات أبنائهم عبر الرابط التالى https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو الجارى حتى 30 من نفس الشهر.

وتطلبت الوزارة من أولياء الأمور والطلاب المتقدمين " الرقم القومى + تاريخ ميلاد الطفل ويشمل " السنة والشهر واليوم" + محافظة الميلاد + النوع ذكر أم أنثى".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والورسمية لغات والخاص" للعام الدراسى 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم، وفى حالة تعسر ولى الأمر بالتسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى القدم لها ولديه " صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، موضحة أنه يتم قبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 يوليو 2020 حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الالكترونى وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولى الامر الاطلاع على المدرسة التى يتم قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الالكترونى الخاص به ويلزم على ولى الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

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وشددت الوزارة على أنه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمقبولين إلكترونيا بالمدارس، وأنه عقب استلام الملفات يجب التسجيل الالكترونى للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالإدارة التعليمية، على أن تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الالكترونى للصف الاول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى فى خلال الفترة المحددة سابقا، على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أنه بخصوص المتقدمين للمدارس الرسمية لغات والخاص العربى واللغات تضيف المدرسة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الالكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم ادخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الاول الابتدائي.

وبالنسبة للتلاميذ الوافدين يقدم ولى الأمر أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية لمراجعتها ثم تسجيل بيانات الوافدين المقبولين إلكترونيا من خلال إدارة الاحصاء بالادارة التعليمية، ويتم الاعلان فى مكان ظاهر بالمدارس والادارات التعليمية والميدرية عن فتح باب التقدم للصف الاول الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أى طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهر و29 يوم، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الاطفال فى المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن .

ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكنى له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومى وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكنى واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة فى حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولى أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية فى الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات .