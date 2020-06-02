شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد 4 مستشفيات عزل لمصابى كورونا للوقوف على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محافظ الجيزة زيارة مفاجئة لمستشفيات ام المصريين وأمبابة العام والوراق المركزي والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة علي تخصيص حوافز مادية للأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل الحفاظ علي سلامة المواطنين مؤكدا انه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة، كما أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول بالمنظومة الصحية يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين لافتا ان الظرف الراهن لا يتحمل وجود اي تقصير من اي فرد انطلاقا من المسئولية المجتمعية على الجميع.

وأوضح أنه سيتم تشخيص المريض الذي يشتبه في اصابته بكورونا وفي حال الحاجة إلي عمل مسحة له سيتم اجراءها مع تخصيص كارت متابعة لتلقي المريض العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الذي اقرته وزارة الصحة.

وخلال الجولة استجاب المحافظ لشكوي مواطنة تتضرر من سوء حالة المريض الخاص بها حيث وجه المحافظ علي الفور مدير الشئون الصحية والأطباء بسرعة تلقيه العلاج اللازم موجها بتجميع البيانات الخاصة بهم لمتابعة الحالة حتي تمام الشفاء ، كما حرص علي الاستماع لشكاوي المرضي والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية والعلاج اللازم قائلا " كل شويه هاجي اطمن عليكم لحد ما تخفوا ".

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص خط ساخن خاص بمحافظة الجيزة وهو 114 واخر لمديرية الشئون الصحية وهو 35714170 لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين للعلاج من كورونا .

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وطمأن المحافظ المواطنين بأن العلاج والأدوية اللازمة متوفر بكميات كبيرة مشددا علي تسهيل عمل الاطقم الطبية والالتزام بالتعليمات ومساعدة الأطباء لضمان تلقي المرضي الخدمة الطبية في أسرع وقت كما يجب مراعاة المسافات والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي السلامة العامة.

كما اكد المحافظ علي الأطقم الطبية علي ضرورة تقديم الخدمات الطبية علي حسب التشخيص للمريض والحالة الصحية له و سرعة اخد المسحة للمريض التي حالته تستدعي ذلك مع مراعاة الشفافية والنزاهة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وعدم التمييز بين أحد مشددا لا وساطه في العلاج فالجميع سواسية.

وشدد محافظ الجيزة علي جميع المستشفيات باستقبال الحالات القادمة بسيارات الاسعاف مشددا علي رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الجادة للمستشفيات والعمل علي حل اي معوقات قد تواجه المرضي الي جانب تنظيمهم ومراعاة المسافات بينهم حرصآ علي امن وسلامتهم ، موجها بإقامه سرادقات ومظلات امام المستشفيات لانتظار المرضي لحين انتهاء الاجراءات الخاصة بهم .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور محمد منصور مدير الشئون الصحية ورؤساء أحياء جنوب وشمال والوراق.