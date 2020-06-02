محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
كما إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.
جاء ذلك في ضوء ما تقرر من استئناف العمل بوحدات وأقسام قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، واستئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور على مستوى الجمهورية أمس الإثنين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر 190 ثانية ترصد عودة الحياة بـ 4 قطاعات خدمية في وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.