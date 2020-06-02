ضبط مالك شركة بحوزته 5 آلاف "جهاز استنشاق و كمامة" مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، لحيازته ( 5059 جهاز وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جهاز استنشاق، كمامة، جوانتي") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.