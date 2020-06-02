لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "فساد المليار دولار" لـ4 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار"، لجلسة 4 يوليو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.