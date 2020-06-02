"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي لشؤون الإعاقة" للعام المالي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 23 مليون و114 ألف جنيه مقابل 16 مليونًا و197 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020.

وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين نحو 4 ملايين و204 آلاف جنيه مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الجاري، بينما قدر بند شراء السلع والخدمات بمليونَي جنيه العام الجديد مقابل مليونَين و175 ألف جنيه العام الجارى 2019/ 2020.

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ووصلت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالي الجديد 2020/2021 إلى 16 مليونًا و400 ألف جنيه مقابل 9 ملايين جنيه العام الجاري.

وشهد الاجتماع إشادة برلمانية بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة؛ حيث أكد الدكتور عبد الهادي القصبي الدور المهم للمجلس في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا استعداد المجلس لتقديم أي دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

وشدد القصبي، في الاجتماع، على أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التي تناقش فيها مشروعات الموازنة، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم الوجود النيابي بما يكفي الأداء المهم مع ترك مساحات للضيوف من ممثلي المجالس المختلفة ووزراتي المالية والتخطيط.