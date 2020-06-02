7 رحلات تصل القاهرة من الكويت والسعودية تقل 1200 مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 7 رحلات طيران استثنائية سيرتها شركة "مصر للطيران" وشركتا طيران خاصة، قادمة من الدمام وجدة والرياض والكويت؛ لعودة المصريين من السعودية والكويت، وعلى متنها نحو 1200 مصري من الموجودين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت رحلة مصر للطيران رقم MS3046 وعلى متنها 297 مصريًّا قادمة من الرياض، كما وصلت رحلة شركة "إير كايرو SM3202" التابعة لوزارة الطيران قادمة من الدمام وعلى متنها نحو 165 مصريًّا، ووصلت رحلة شركة "إير كايرو SM3012" المطار قادمةً من جدة وعلى متنها 165 مصريًّا، كما وصلت رحلتان لشركة "الجزيرة" قادمتَين من الكويت وعلى كل منهما 160 مصريًّا، كما وصلت رحلتان تابعتان لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، وعلى متن كل منهما 183.

تم إنهاء إجراءات الوصول، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.