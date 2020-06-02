القوي العاملة: وصول 3 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير، تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم، قال فيه إنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، على متنهم جميعا 464 عاملا، حيث تصل الرحلة الأولى 320 طيران الجزيزة إلى مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم، وعلى متنها 145 عاملا، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلى متنها 145 عاملا أيضا، والثالثة طيران أير كايرو قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 174 عاملا لتصل إلى مطار مرسى علم، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

من جانبه، أشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجويةبانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

وأشاد القوني، بالتعاون الذي تلقاه السفارة من المسئولين في وزارتي الخارجية والداخلية في الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

وتابع: أنه في اطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج يتم يوم الجمعة ابمقبل، تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم، مشيرا إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات أخرى قريبا.