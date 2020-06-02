الجيزة: إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلغاء أي إجازات للأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية، خلال المرحلة المقبلة,

وقال محافظ الجيزة خلال لقاءه مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والصدر على مستوى المحافظة، إن العاملين في المنظومة الصحية الآن بمثابة الجنود ومن غير المسموح أن يتغيب جندي عن ساحه المعركه خاصه في الظروف التي تمر بها الدولة الآن.

واكد المحافظ، على تشكيل لجان بالتنسيق مع عددًا من الجهات، للمرور اليومي على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية.